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ИИ вырастил первую в мире съедобную брокколи

Сегодня в 17:58
Фото: Elena Koycheva/Unsplash

Американская компания по выращиванию сельскохозяйственных культур Avalo использовала искусственный интеллект, чтобы вырастить первую в мире съедобную брокколи. С помощью технологии специалистам удалось ускорить процесс выращивания на 70%, передает CNN.

Avalo закупила сотни сортов брокколи и пропустила их через анализ ИИ, чтобы выявить признаки, позволяющие вырастить полностью съедобное растение. Это должен быть первый коммерчески доступный продукт компании в 2026 году, и на его выход на рынок уйдет три года — вдвое меньше времени, чем на типичный новый сорт брокколи, рассказали там. У них получился нечто среднее между брокколи и китайской капустной.

ИИ определял предрасположенность и устойчивость разных сортов к засухам и вредителям, а также плодородность семени еще до того, как из него что‑либо вырастет. Главный технологический директор Avalo Мариано Альварес пояснил, что эти процессы в естественной среде заняли бы тысячи лет, но в условиях климатического кризиса важна скорость адаптации.

«Если мы сможем выпускать новый сорт каждые 10 лет, мы всегда будем на 10 лет отставать от погодных условий, новых болезней или нашествий вредителей. Но если мы сможем выпускать новые сорта каждые 4–5 лет, мы будем гораздо ближе к тому, чтобы идти в ногу со скоростью изменений окружающей среды, которые фермеры фактически наблюдают на своих полях», — пояснил он, почему так важна разработка.

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