ИИ вырастил первую в мире съедобную брокколи

Американская компания по выращиванию сельскохозяйственных культур Avalo использовала искусственный интеллект, чтобы вырастить первую в мире съедобную брокколи. С помощью технологии специалистам удалось ускорить процесс выращивания на 70%, передает CNN.

Avalo закупила сотни сортов брокколи и пропустила их через анализ ИИ, чтобы выявить признаки, позволяющие вырастить полностью съедобное растение. Это должен быть первый коммерчески доступный продукт компании в 2026 году, и на его выход на рынок уйдет три года — вдвое меньше времени, чем на типичный новый сорт брокколи, рассказали там. У них получился нечто среднее между брокколи и китайской капустной.

ИИ определял предрасположенность и устойчивость разных сортов к засухам и вредителям, а также плодородность семени еще до того, как из него что‑либо вырастет. Главный технологический директор Avalo Мариано Альварес пояснил, что эти процессы в естественной среде заняли бы тысячи лет, но в условиях климатического кризиса важна скорость адаптации.