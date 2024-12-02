В Китае начали набирать популярность ИИ-питомцы

Китайские компании рассказали о росте популярности ИИ-питомцев среди местных жителей, пишет Global Times.

По мнению генерального директора исследовательского института iiMedia Research Institute Чжан И, потребность потребителей в эмоциональной поддержке и возможности современных технологий ИИ открывают перед этим типом товаров большие перспективы для бизнеса.

Пекинская 20-летняя студентка по фамилии Чжан рассказала изданию, что купила ИИ-питомца Бу-Бу из‑за «его очаровательного пушистого вида и цвета шерсти», который очень похож на шерсть ее собаки. Бу-Бу можно приобрести за 193 доллара.

Как отмечает GT, за последние три месяца в местных онлайн-магазинах продали более 300 подобных роботов-животных. По словам сотрудника маркетплейса Taobao, такие товары регулярно заканчиваются.

Робот-питомец с искусственным интеллектом может проявлять различные эмоции в зависимости от взаимодействия с владельцем и издавать звуки, похожие на звуки домашних животных, сказал сотрудник, отметив, что он не подходит для детей младше трех лет.