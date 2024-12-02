Путин отложил Игры дружбы на неопределенный срок

Всемирные игры дружбы, которые планировали провести в России, отложены до особого решения президента. Об этом говорится в указе Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отчисления от азартных игр, которые до этого направлялись на проведение Игр, теперь будут передавать на формирование фонда поддержки спорта в России.

О планах провести Игры дружбы было объявлено на Петербургском экономическом форуме в 2023 году. В последний раз подобные соревнования организовывали в 1984-м. Проводить их собирались раз в четыре года, первые соревнования должны были пройти в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге, а в 2026-м ― зимние игры в Сочи.