В Англии башню Генриха I открыли для посетителей спустя почти 400 лет

Сегодня / 16:00
Журналистка, восемь лет искавшая биологических родителей, нашла отца у себя в друзьях в фейсбуке*
Сегодня / 17:48
Путин отложил Игры дружбы на неопределенный срок
Сегодня / 17:25
Суд обязал Руперта Гринта выплатить 1,8 млн фунтов стерлингов по делу об уклонении от налогов
Сегодня / 16:50
Персонаж Аарона Тейлора-Джонсона разносит кабинет Юрия Колокольникова в сцене из «Крейвена-охотника»
Сегодня / 16:17
Марго Робби рассказала, что сама предложила полностью раздеться на съемках «Волка с Уолл-стрит»
Сегодня / 16:03
Нив Алгар и Джеймс Нортон пытаются спасти свою семью в трейлере «Playing Nice»
Сегодня / 15:55
Минпромторг: сервисы доставки «оттягивают» здоровых людей из промышленности, это нужно менять
Сегодня / 15:08
Только 5% россиян готовы переплачивать за экологичную упаковку
Сегодня / 14:35
Основатель онлайн-магазина наркотиков «Гидра» получил пожизненное
Сегодня / 14:01
На Сахалине задержали исландца, пытавшегося уплыть в Японию
Сегодня / 13:49
Продукты для новогоднего стола за год подорожали на 11%. Одна только курица стала дешевле
Сегодня / 13:33
Альфонсо Куарон отказался снимать фильм о Бонде после ужина с Джоэлом Коэном
Сегодня / 13:14
Скончался актер «Дней нашей жизни» и «Династии» Уэйн Нортроп
Сегодня / 13:08
В Италии футболист Эдоардо Бове потерял сознание во время матча с «Интером»
Сегодня / 12:50
В Госдуме предложили запрет курения на ходу
Сегодня / 12:37
Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала
Сегодня / 11:50
Юнашев: «Прямая линия с Путиным» пройдет 19 декабря
Сегодня / 11:38
Тим Бертон выразил уверенность, что снова поработает с Джонни Деппом
Сегодня / 11:19
В Москве прошедшая осень стала самой теплой за всю историю наблюдений
Сегодня / 10:13
В сеть выложили новую заставку из следующих частей Assassin’s Creed
Сегодня / 09:53
Оксфордский словарь назвал brain rot словом года
Сегодня / 09:08
Джо Байден нарушил обещание и неожиданно помиловал своего сына Хантера
Вчера / 19:51
Умер Маршалл Брикман, соавтор сценария «Энни Холл»
Обновлено вчера в 19:34
Алексея Пивоварова* и его команду задержали в Узбекистане. Спустя несколько часов их отпустили
Вчера / 17:59
Скончался актер Нильс Ареструп
Вчера / 17:03
В 2025 году в России может существенно подорожать кофе
Вчера / 16:12
99% жен в России готовят и моют посуду в семьях, в 60% семей этим занимаются только женщины
Вчера / 15:43
Джуди Денч рассказала, что ее попугай называет ее шлюхой
Вчера / 15:21
Почти половина россиян боится нелепых конкурсов на корпоративах, еще четверть — признаний в любви
Вчера / 14:21
Китаец обокрал фабрику и отправил стримерше 500 тыс. долларов, чтобы она называла его братиком
Вчера / 14:05
В Китае задержали мужчину, от скуки подделавшего ордер на свой арест
Вчера / 13:30
В Бельгии впервые в мире приняли закон, гарантирующий секс-работникам декретный отпуск и пенсию
Вчера / 13:23
Звезда «Fallout» Элла Пернелл решила пройти New Vegas. Фанаты бросили ее на съедение когтям смерти
Вчера / 13:05
В сети появился трейлер LEGO-версии игры о Джеймсе Бонде, которую отменили
Вчера / 12:59
Умер Адам Сомнер, продюсер фильмов Спилберга и Скорсезе

В Англии башню Генриха I открыли для посетителей спустя почти 400 лет

Сегодня в 17:31
Фото: National Trust Images

В Великобритании впервые за почти 400 лет открыли для посетителей Королевскую башню, построенную для сына Вильгельма Завоевателя, пишет The Guardian.

Королевская башня была построена в 1107 году для сына Вильгельма Генриха I в замке Корф, расположенном на вершине холма на полуострове Пурбек. Возведенная из сверкающего белого известняка внутри внушительного укрепления, 23-метровая башня была личным пентхаусом Генриха, построенным по самым высоким стандартам и включающим дверь для обзора, из которой он мог видеть своих подданных далеко внизу.

Оставаясь королевской крепостью на протяжении веков, замок был частично разрушен во время гражданской войны в 1646 году. Стены Королевской башни хотя и сохранились, были сильно повреждены, и с тех пор ее верхние покои были недоступны.

Спустя 378 лет ситуация изменилась благодаря новой временной смотровой площадке, установленной Национальным фондом, нынешним владельцем замка. Теперь посетители могут подняться по лестнице, сделанной внутри замка, чтобы увидеть вблизи остатки роскошных покоев короля и потрясающий вид.

По словам Джеймса Гулда, менеджера по эксплуатации замка, этот проект стал частью трехлетней масштабной реконструкции сооружения.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами