В Англии башню Генриха I открыли для посетителей спустя почти 400 лет

В Великобритании впервые за почти 400 лет открыли для посетителей Королевскую башню, построенную для сына Вильгельма Завоевателя, пишет The Guardian.

Королевская башня была построена в 1107 году для сына Вильгельма Генриха I в замке Корф, расположенном на вершине холма на полуострове Пурбек. Возведенная из сверкающего белого известняка внутри внушительного укрепления, 23-метровая башня была личным пентхаусом Генриха, построенным по самым высоким стандартам и включающим дверь для обзора, из которой он мог видеть своих подданных далеко внизу.