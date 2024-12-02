В Англии башню Генриха I открыли для посетителей спустя почти 400 лет

В Великобритании впервые за почти 400 лет открыли для посетителей Королевскую башню, построенную для сына Вильгельма Завоевателя, пишет The Guardian.
Королевская башня была построена в 1107 году для сына Вильгельма Генриха I в замке Корф, расположенном на вершине холма на полуострове Пурбек. Возведенная из сверкающего белого известняка внутри внушительного укрепления, 23-метровая башня была личным пентхаусом Генриха, построенным по самым высоким стандартам и включающим дверь для обзора, из которой он мог видеть своих подданных далеко внизу.
Оставаясь королевской крепостью на протяжении веков, замок был частично разрушен во время гражданской войны в 1646 году. Стены Королевской башни хотя и сохранились, были сильно повреждены, и с тех пор ее верхние покои были недоступны.
Спустя 378 лет ситуация изменилась благодаря новой временной смотровой площадке, установленной Национальным фондом, нынешним владельцем замка. Теперь посетители могут подняться по лестнице, сделанной внутри замка, чтобы увидеть вблизи остатки роскошных покоев короля и потрясающий вид.
По словам Джеймса Гулда, менеджера по эксплуатации замка, этот проект стал частью трехлетней масштабной реконструкции сооружения.