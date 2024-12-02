Персонаж Аарона Тейлора-Джонсона разносит кабинет Юрия Колокольникова в сцене из «Крейвена-охотника»

Sony опубликовала первые 8 минут из фильма «Крейвен-охотник» о легендарном противнике Человека-паука в исполнении Аарона Тейлора-Джонсона. В отрывке появился персонаж Юрия Колокольникова.
Действие сцены разворачивается в сибирской тюрьме, где главные герои и все вокруг разговаривают на русском языке. Из‑за стычки с двумя заключенными Крейвен оказывается в кабинете начальника, которого играет Колокольников, а затем расправляется с ним и охранниками и сбегает.
Предполагается, что действие «Крейвена-охотника» будет происходить в той же вселенной, что и «Морбиус» с Джаредом Лето. Также в актерский состав вошли Ариана ДеБос, Расселл Кроу, Фред Хечингер, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт и Леви Миллер.
Режиссером проекта стал Дж.-С.Чандор, работавший над картинами «Предел риска», «Не угаснет надежда» и «Самый жестокий год». Сценарий написали Артур Маркум, Мэтт Холлоуэй и Ричард Уэнк, а продюсерами выступили Ави Арад и Мэтт Толмак.
В августе вышел второй трейлер «Крейвена-охотника». Премьера фильма состоится 12 декабря.