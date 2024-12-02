Персонаж Аарона Тейлора-Джонсона разносит кабинет Юрия Колокольникова в сцене из «Крейвена-охотника»

Действие сцены разворачивается в сибирской тюрьме, где главные герои и все вокруг разговаривают на русском языке. Из‑за стычки с двумя заключенными Крейвен оказывается в кабинете начальника, которого играет Колокольников, а затем расправляется с ним и охранниками и сбегает.