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Суд обязал Руперта Гринта выплатить 1,8 млн фунтов стерлингов по делу об уклонении от налогов

Сегодня в 17:25
Фото: Escape Artists

Британский суд обязал звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта выплатить 1,8 млн фунтов стерлингов Управлению по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC).

В налоговой заявили, что в 2011–2012 годах актер прибегнул к финансовой лазейке, ранее использованной The Beatles, чтобы попытаться снизить свои налоговые выплаты.

HMRC начало расследование еще в 2019 году. Тогда Управление по налоговым и таможенным сбором утверждало, что актер неверно классифицировал доход в размере 4,5 млн фунтов стерлингов от продажи DVD с «Гарри Поттером», показов фильма телеканалами, продажи прав стримингам и других источников в попытке снизить налоговую ставку.

В иске говорится, что Гринт классифицировал полученные средства как «капитализированный актив», то есть он облагался налогом по более низкой ставке, чем если бы он был классифицирован как доход, как того требует Налоговая и таможенная служба.

Ранее, в 2016 году, Гринт проиграл еще одно судебное дело, в результате которого ему было отказано в возврате налога в размере 1 млн фунтов стерлингов после апелляции. Тогда во время слушаний актер заявил, что его знания о своих финансовых делах «весьма ограничены», и сказал, что в вопросах налоговых деклараций он доверяет своему отцу и бухгалтеру.

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