Суд обязал Руперта Гринта выплатить 1,8 млн фунтов стерлингов по делу об уклонении от налогов

Британский суд обязал звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта выплатить 1,8 млн фунтов стерлингов Управлению по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC).

В налоговой заявили, что в 2011–2012 годах актер прибегнул к финансовой лазейке, ранее использованной The Beatles, чтобы попытаться снизить свои налоговые выплаты.

HMRC начало расследование еще в 2019 году. Тогда Управление по налоговым и таможенным сбором утверждало, что актер неверно классифицировал доход в размере 4,5 млн фунтов стерлингов от продажи DVD с «Гарри Поттером», показов фильма телеканалами, продажи прав стримингам и других источников в попытке снизить налоговую ставку.

В иске говорится, что Гринт классифицировал полученные средства как «капитализированный актив», то есть он облагался налогом по более низкой ставке, чем если бы он был классифицирован как доход, как того требует Налоговая и таможенная служба.