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Минпромторг: сервисы доставки «оттягивают» здоровых людей из промышленности, это нужно менять

Сегодня в 15:55
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы — курьерами и упаковщиками работают около 1,5 млн человек, хотя в других секторах экономики наблюдается дефицит кадров. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов, передает РБК.

«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить? <…> То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы», — сказал Кузнецов.

По его словам, сервисы доставки — это «непроизводительный, да еще и убыточный сегмент, дотируемый» извне, в то время как положение «рентабельных сегментов» экономики РФ ухудшается. Кузнецов считает, что в эту ситуацию нужно вмешаться, пока еще остаются рентабельные сегменты.

«Сейчас дефицит кадров — это ключевая проблема в промышленности и в торговле. Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности. Как может быть, если курьер получает в Москве 120–150 тыс. рублей? Не говоря уже о том, что это больше, чем университетский профессор. <…> Минус 40% налоговой нагрузки [у самозанятых], на секундочку, и плюс оттягивание вопросов в будущем, пенсий и прочего, которые придется решать, когда эти люди станут пенсионерами, кому‑то придется решать», — добавил Кузнецов.

По его мнению, сервисы курьерской доставки уже отучили «значительную часть потребителей от банального навыка просто ходить по магазинам».

В июле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости исправить перекос, в результате которого инженеры в России получают меньше, чем курьеры.

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