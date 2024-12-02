Минпромторг: сервисы доставки «оттягивают» здоровых людей из промышленности, это нужно менять

«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить? <…> То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы», — сказал Кузнецов.

По его словам, сервисы доставки — это «непроизводительный, да еще и убыточный сегмент, дотируемый» извне, в то время как положение «рентабельных сегментов» экономики РФ ухудшается. Кузнецов считает, что в эту ситуацию нужно вмешаться, пока еще остаются рентабельные сегменты.

«Сейчас дефицит кадров — это ключевая проблема в промышленности и в торговле. Богатство формируется где? Как известно из экономики — в промышленности. Как может быть, если курьер получает в Москве 120–150 тыс. рублей? Не говоря уже о том, что это больше, чем университетский профессор. <…> Минус 40% налоговой нагрузки [у самозанятых], на секундочку, и плюс оттягивание вопросов в будущем, пенсий и прочего, которые придется решать, когда эти люди станут пенсионерами, кому‑то придется решать», — добавил Кузнецов.