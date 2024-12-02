Журналистка, восемь лет искавшая биологических родителей, нашла отца у себя в друзьях в фейсбуке*

Грузинская журналистка Тамуна Мусеридзе, восемь лет искавшая биологических родителей, выяснила, что ее отец был у нее в друзьях в фейсбуке*. Историю Мусеридзе рассказывает Би-би-си.

Тамуна начала поиски в 2016 году. После смерти ее матери Мусеридзе обнаружила, что в ее свидетельстве о рождении стоит другая дата. Так она заподозрила, что родители ее удочерили. Журналистка создала группу в фейсбуке для поиска биологических матери и отца.

Поиски затянулись, и в ходе них Мусеридзе раскрыла масштабную преступную схему торговли детьми, которая годами работала в Грузии. Врачи прятали новорожденных, сообщая их родителям о смерти детей, а затем продавали их другим семьям. Мусеридзе удалось помочь сотне семей воссоединиться.

Этим летом группа в фейсбуке помогла и самой журналистке. Незнакомец из отдаленного грузинского села написал, что почти 40 лет назад знал женщину, которая скрывала свою беременность, а потом тайно родила в Тбилиси ― в сентябре 1984 года. Примерно тогда же родилась и Мусеридзе. Мужчина назвал имя роженицы, а журналистка спросила в своей группе, не знает ли кто‑нибудь ее.

Вскоре ей ответила женщина, которая рассказала, что та роженица приходится ее родной тетей. Она согласилась на ДНК-тест, который показал, что они с Тамуной ― двоюродные сестры.

Журналистка позвонила своей биологической матери, но та была не рада их воссоединению. «Она начала на меня кричать, сказала, что никакого ребенка никогда не рожала и что она не желает иметь со мной ничего общего», — поделилась Мусеридзе. Однако женщина все же назвала журналистке имя ее биологического отца: Гурген Хорава.

Узнав это, Мусеридзе быстро отыскала Гургена в фейсбуке ― оказалось, что еще три года назад они добавили друг друга в друзья. Мужчина, как и многие другие пользователи, следил за поиском Тамуной своей настоящей семьи, но и представить не мог, что сам приходится ей отцом. «Он даже не знал, что моя биологическая мать была от него беременна, — сказала Тамуна. — Для него это стало огромным сюрпризом».

Вскоре новообретенные родственники договорились увидеться в Зугдиди ― родном городе Гургена. При встрече они первым делом обнялись, а затем рассмотрели друг друга повнимательнее и улыбнулись.

«Пока он на меня смотрел, меня охватило странное ощущение. Он как будто сразу же понял, что я и правда его дочь. А меня просто переполняли самые разные эмоции», ― поделилась Мусеридзе.

На знакомство с ней Гурген собрал дома всю семью ― единородных и двоюродных братьев и сестер, тетушек и дядюшек. Они единогласно признали, что между потерянными родственниками есть сильное сходство. «Из всех детей своего отца я на него похожа больше всех», — считает Тамуна.

На встрече выяснилось, что у дочери и отца немало общих интересов. Когда‑то Гурген был известным танцором грузинского государственного балета, поэтому ему приятно было узнать, что обе дочери Тамуны разделяют это увлечение.