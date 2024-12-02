Марго Робби рассказала, что сама предложила полностью раздеться на съемках «Волка с Уолл-стрит»

Марго Робби рассказала, что сцена с полностью обнаженным телом в фильме «Волк с Уолл-стрит», где Наоми соблазняет Джордана Белфорта, была ее собственной идеей.

По словам актрисы, сначала режиссер Мартин Скорсезе сказал, что она может надеть халат, если ей так будет удобнее, но у Робби была другая идея.

«Это не то, что она бы сделала в этой сцене. Весь смысл в том, что она собирается появиться полностью обнаженной, — это ее козырь», — сказала она.

Актриса также вспомнила, что на последнем прослушивании она должна была поцеловать Леонардо Ди Каприо, но вместо этого дала ему пощечину. «Я подумала, что поцелую Леонардо Ди Каприо прямо сейчас, и это будет потрясающе. Мне не терпелось рассказать об этом всем своим друзьям. А потом я подумала… нет.