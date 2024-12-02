Основатель онлайн-магазина наркотиков «Гидра» получил пожизненное

Суд в Московской области вынес приговоры 16 организаторам когда‑то крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле наркотиками «Гидра» (Hydra). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на корреспондента в зале суда, а также телеграм-канал «112».
Основатель и «гендиректор» онлайн-магазина Стас Михеев получил пожизненное заключение, его подельники ― сроки от 8 до 23 лет. Их признали виновными присяжные.
У фигурантов изъято более тонны наркотических веществ, включая марихуану и синтетические наркотики.
Даркнет-рынок «Гидра» существовал с 2015 по 2022 год, охватывая почти все регионы России. Преступники оборудовали лаборатории в частных домах и гаражах. Все строилось на анонимности ― участники не контактировали лично, общение происходило через интернет и телефоны.
По оценкам «Ленты.ру», в 2019 году ежедневно на «Гидре» появлялась информация о 13,5 тыс. новых тайниках-закладках на сумму 227 млн рублей, а годовой оборот площадки достигал 64,9 млрд рублей.
В апреле 2022 года немецкие правоохранители взяли под контроль серверную структуру «Гидры», которая находилась на территории ФРГ, и конфисковали биткоины на сумму в 23 млн евро. Тогда сайт онлайн-магазина перестал функционировать. Немецкая полиция назвала «Гидру» крупнейшим в мире нелегальным маркетплейсом в даркнете, заявив, что на площадке зарегистрировано более 19 тыс. продавцов и свыше 17 млн клиентов, а ее оборот продаж в 2020 году составил 1,23 млрд евро.
В том же апреле, через несколько дней после операции немецкой полиции, в Москве арестовали сооснователя даркнет-рынка Дмитрия Павлова.