Основатель онлайн-магазина наркотиков «Гидра» получил пожизненное

Суд в Московской области вынес приговоры 16 организаторам когда‑то крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле наркотиками «Гидра» (Hydra). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на корреспондента в зале суда, а также телеграм-канал «112».