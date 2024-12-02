Нив Алгар и Джеймс Нортон пытаются спасти свою семью в трейлере «Playing Nice»

Компании ITV, Studiocanal и Rabbit Track показали трейлер «Playing Nice» с Джеймсом Нортоном («Война и мир», «Гонка») и Нив Алгар («Воспитанные волками»).
В сериале Нортон и Алгар играют роль заботливых родителей Пита и Мэдди, которые узнают, что их малыша подменили при рождении из‑за ошибки врачей, и сталкиваются с ужасающей дилеммой.
Пережив кошмар наяву, они оказываются в мире другой пары — Майлза (Джеймс МакАрдл) и Люси (Джессика Браун Финдли). Поначалу кажется, что все четверо согласны с решением проблемы, но вскоре становится ясно, что в ход идут скрытые мотивы.
Проект основан на романе Джей Пи Дилейни, а сценарий адаптирован Грейс Офори-Атта. Постановкой четырех 60-минутных серий занималась Кейт Кроу («Табу», «Отбросы»).