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Только 5% россиян готовы переплачивать за экологичную упаковку

Сегодня в 15:08
Фото: Philippe Murray-Pietsch/Unsplash

Лишь 5% россиян готовы переплачивать за экологичную упаковку из перерабатываемого материала. Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на оператора экспресс-доставки СДЭК.

При этом размер переплаты не должен быть более 10 и 29 рублей. 53% опрошенных заявили, что подобным предложениям не доверяют, а 41% относится к этому настороженно.

В СДЭК отметили, что 30% респондентов оставляют коробки для повторного использования. Причинами повторного использования россияне назвали хранение вещей (43%), желание заниматься творчеством и рукоделием (16%) и дачные нужды (15%).

В исследовании отметили, что больше половины опрошенных готовы сдавать упаковки на переработку, но при определенных условиях. 26% заявили, что им важно, чтобы за услугу не нужно было платить, а 25% подчеркнули, что она должна быть доступной.

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