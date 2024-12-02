Продукты для новогоднего стола за год подорожали на 11%. Одна только курица стала дешевле

Продукты для приготовлению новогодних блюд за год выросли в цене на 11,4%. Только лишь курица за этот период стала дешевле, передает «Российская газета» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».
Зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов пояснил, что для расчета использовались текущие розничные цены на ингредиенты для оливье и селедки под шубой, бутерброды с красной рыбой и сливочным маслом, горячее (курицу), нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское и соки, а также шоколадные конфеты.
Сильнее всего подорожал картофель — с 27,8 почти до 46 рублей за килограмм (рост на 65%). Следом идут сливочное масло (с 835,23 до 1096,11 рубля — подорожание на 31,3%), шампанское (с 465,63 до 513,66 рубля за бутылку — более чем на 10%), красная рыба и сельдь, сыры, куриные яйца и многие другие продукты (в пределах 10%). Мандарины же прибавили в цене менее чем 3,6%: подорожали с 244,6 до 253,4 рубля за кило.
Курица, которая выбивается из этого списка, подешевела на 7% — с 229,65 рубля за килограмм до 214,55, утверждает «Руспродсоюз».
Леонов пояснил, что подорожание картофеля связано с нынешним снижением урожайности на 15% из‑за плохой погоды, сокращения площади выращивания и атаками БПЛА со стороны Украины (ключевой картофелеводческий регион — это Брянская область). Рост цен на алкоголь обусловлен увеличением акцизов и повышенными пошлинами на зарубежные напитки (сейчас они составляют 25%). На стоимость мандаринов влияет курс рубля.
В 2023 году россияне, согласно данным ВЦИОМ, собирались потратить в среднем 54 067 рублей на празднование Нового года. Сильнее всего на бюджете отразились подарки родным и близким, на которые россияне хотели потратить в среднем 21 846 рублей.