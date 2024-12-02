Продукты для новогоднего стола за год подорожали на 11%. Одна только курица стала дешевле

Продукты для приготовлению новогодних блюд за год выросли в цене на 11,4%. Только лишь курица за этот период стала дешевле, передает «Российская газета» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

Зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов пояснил, что для расчета использовались текущие розничные цены на ингредиенты для оливье и селедки под шубой, бутерброды с красной рыбой и сливочным маслом, горячее (курицу), нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское и соки, а также шоколадные конфеты.

Сильнее всего подорожал картофель — с 27,8 почти до 46 рублей за килограмм (рост на 65%). Следом идут сливочное масло (с 835,23 до 1096,11 рубля — подорожание на 31,3%), шампанское (с 465,63 до 513,66 рубля за бутылку — более чем на 10%), красная рыба и сельдь, сыры, куриные яйца и многие другие продукты (в пределах 10%). Мандарины же прибавили в цене менее чем 3,6%: подорожали с 244,6 до 253,4 рубля за кило.