На Сахалине задержали исландца, пытавшегося уплыть в Японию

Федеральная служба судебных приставов Сахалинской области отчиталась о задержании гражданина Исландии, который пытался уплыть в Японию на лодке.
Сотрудники береговой охраны заметили и остановили иностранца перед незаконным пересечением морской границы между странами. Исландца, который незаконно находился на территории РФ, признали виновным в нарушении правил въезда и пребывания в России и депортировали.
Вместе с ним задержали четырех граждан Таджикистана и одного гражданина Египта. Как отмечает ведомство, большинство из них нелегально прибыли в Россию для заработка. Их также выдворили из страны и запретили им въезд в РФ на пять лет.