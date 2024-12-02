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На Сахалине задержали исландца, пытавшегося уплыть в Японию

Сегодня в 14:01
Фото: SnapSaga/Unsplash

Федеральная служба судебных приставов Сахалинской области отчиталась о задержании гражданина Исландии, который пытался уплыть в Японию на лодке.

Сотрудники береговой охраны заметили и остановили иностранца перед незаконным пересечением морской границы между странами. Исландца, который незаконно находился на территории РФ, признали виновным в нарушении правил въезда и пребывания в России и депортировали.

Вместе с ним задержали четырех граждан Таджикистана и одного гражданина Египта. Как отмечает ведомство, большинство из них нелегально прибыли в Россию для заработка. Их также выдворили из страны и запретили им въезд в РФ на пять лет.

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