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Альфонсо Куарон отказался снимать фильм о Бонде после ужина с Джоэлом Коэном

Сегодня в 13:33
Фото: Warner Horizon Television

На Марракешском международном кинофестивале Альфонсо Куарон рассказал, что отказался от предложения снять фильм о Джеймсе Бонде после ужина с режиссером Джоэлом Коэном.

«Много лет назад мне предложили снять картину о Бонде. И я сказал: „Да, круто. Может быть, Бонд. Я собираюсь снять его“. А потом, когда начался процесс и я стал готовить все диалоги и прочее, появилась отдельная команда, которая снимала все экшн-сцены. Это было очень странно», — поделился режиссер.

«Мне не давала покоя мысль о съемках. Я ужинал с Джоэлом Коэном и спросил: „Джоэл, что ты думаешь о Бонде?“ И он ответил: „О, круто, мне нравится Бонд“. Я спросил: „Ты бы снял фильм о Бонде?“ Он ответил: „Это, наверное, относится к категории фильмов, которые я хотел бы посмотреть, но не делать“», — объяснил Куарон.

«Так я усвоил урок, что некоторые фильмы лучше смотреть, а не снимать», — добавил он.

Постановщик также признался, что до съемок «Гарри Поттера и узника Азкабана» не читал ни одной книги о Гарри Поттере. На вопрос о том, почему он согласился снимать третий фильм франшизы, который многие фанаты считают лучшей частью франшизы, Куарон ответил, что ему просто нужно было оплачивать счета.

По его словам, когда он прочел книги, он решил попробовать поучаствовать в проекте. Куарон отметил, что «Гарри Поттер и узник Азкабана» оказался «лучшим опытом создания фильма» в его жизни.

«Я учился как сумасшедший. Это был краш-курс по визуальным эффектам. Это был действительно приятный опыт. И еще одно замечательное последствие этого опыта — то, что сразу после „Гарри Поттера“ Warner Bros. захотела снять „Дитя человеческое“», — сообщил режиссер.

Куарон добавил, что «Гарри Поттер и узник Азкабана» также дал ему инструменты для создания визуальных эффектов, позволяющие решать задачи, которые он никогда не мог решить раньше.

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