Скончался актер «Дней нашей жизни» и «Династии» Уэйн Нортроп

Уэйн Нортроп, актер, известный по работе в сериалах «Дни нашей жизни», «Династия» и «Порт Чарльз», скончался в возрасте 77 лет, пишет Variety.
Нортроп умер в доме престарелых Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллзе, Калифорния, сообщил его публицист.
«Шесть лет назад Уэйну диагностировали раннюю стадию болезни Альцгеймера. Он сделал последний вздох на руках своей семьи», — говорится в заявлении жены Нортропа, актрисы Линн Херринг Нортроп.
«Мы хотим поблагодарить самое заботливое и удивительное место, Дом кино и телевидения, за такую заботу о нем. Уэйн тронул стольких людей своим чувством юмора и остроумием. Муж, лучший отец для своих двух мальчиков Хэнка и Грейди и хозяин ранчо, который любил своих коров и был другом для многих».
Нортроп играл жесткого, но добродушного детектива Романа Брейди в сериале «Дни нашей жизни» с 1981 по 1984 год, а затем вернулся в сериал для работы с 1991 по 1994 год. В 2005 году Нортроп вновь присоединился к актерскому составу мыльной оперы NBC в роли доктора Алекса Норта, однокурсника доктора Марлены Эванс по медицинской школе.
Актер также играл Рекса Стэнтона в сериале ABC «Порт Чарльз» с 1997 по 1998 год и шофера Майкла Кулхейна в первом и седьмом сезонах «Династии».