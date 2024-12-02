В Италии футболист Эдоардо Бове потерял сознание во время матча с «Интером»

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание во время домашнего матча с миланским «Интером» в воскресенье во Флоренции. Об этом сообщает AP.
Инцидент произошел на 16-й минуте матча, когда игру приостановили из‑за проверки VAR. Бове наклонился завязать шнурки на бутсах, а затем внезапно упал без сознания на землю.
Игроки «Фиорентины» немедленно вызвали медицинскую помощь и окружили Бове, пока ему оказывали помощь, после чего его быстро унесли на носилках в машину скорой помощи рядом с полем.
Матч итальянской лиги был немедленно остановлен, а затем и вовсе прекращен. На момент падения Бове счет был 0:0. В машине скорой помощи футболист пришел в себя и смог самостоятельно дышать.
«Первые проведенные кардиологические и неврологические тесты исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. Эдоардо Бове будет повторно обследован в ближайшие 24 часа», — заявили врачи. В настоящее время спортсмен находится в состоянии медикаментозного сна и госпитализирован в отделение интенсивной терапии.
Это уже второй случай в этом году, когда игрок теряет сознание во время матча Серии А. Ранее это произошло с защитником «Ромы» Эваном Ндикой во время матча его команды с «Удинезе» в апреле.