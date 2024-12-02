В Госдуме предложили запрет курения на ходу

Депутат от партии «Новые люди» и зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил запретить раскуривание сигареты на ходу, чтобы не мешать другим прохожим. Он направил обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает РИА «Новости».
В разговоре с Shot Хамитов сказал, что, по его мнению, запрета курения в общественных местах недостаточно. Люди часто курят во время движения по улице, и их дым или пар прилетает в других людей.
«Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине. А вред пассивного курения давно уже описан. Кроме того, в такой ситуации загрязняется воздух, из‑за чего ухудшается экологическая обстановка», — заявил Хамитов.
По его словам, с предложением запретить курение на ходу к нему обратились общественники. Если поправки в закон внесут, то решатся или «сведутся к минимуму» проблемы «загрязнения окружающей среды беспорядочно разбрасываемыми окурками и негативного примера для детей и молодежи».
В апреле депутат парламента Якутии Владимир Поскачин возмутился запрету на курение, из‑за которого он «уже не любит ходить» в рестораны. По его мнению, «никакого вреда от курения нету на самом деле», а когда зимой выходишь покурить на улицу, можно простудиться.