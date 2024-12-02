В Госдуме предложили запрет курения на ходу

Депутат от партии «Новые люди» и зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил запретить раскуривание сигареты на ходу, чтобы не мешать другим прохожим. Он направил обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает РИА «Новости».

В разговоре с Shot Хамитов сказал, что, по его мнению, запрета курения в общественных местах недостаточно. Люди часто курят во время движения по улице, и их дым или пар прилетает в других людей.