Юнашев: «Прямая линия с Путиным» пройдет 19 декабря

«Прямая линия с Владимиром Путиным» может пройти 19 декабря, в 12.00 по московскому времени. Об этом со ссылкой на источники сообщил в своем телеграм-канале корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.
«Эту информацию мне подтвердили сразу три источника в Кремле. Буквально на днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свои вопросы <…> Кстати, в прошлом году Песков сказал мне, что шанс есть даже у Зеленского», — написал Юнашев.
Как и в предыдущие годы, мероприятие будет совмещено с большой пресс-конференцией Путина, добавил Юнашев. Ранее Дмитрий Песков говорил, что мероприятия пройдут в совмещенном формате в один из четвергов декабря.
В прошлом, 2023 году, прямая линия и большая пресс-конференция прошли 14 декабря. В 2022-м их отменяли без объяснения причин.