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Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала

Сегодня в 12:37
Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Новогодний балет Большого театра «Щелкунчик» покажут в прямом эфире Первого канала. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление Минкульта.

Трансляция состоится 31 декабря, в 12.00. Ранее стало известно, что балет впервые покажут в прямом эфире в российских кинотеатрах 30 декабря, в 19.00, и 31 декабря, в 12.00.

Сегодня, 2 декабря, в 10.00, стартовали онлайн-продажи билетов на легендарного «Щелкунчика» П.И.Чайковского, показ которого состоится 17 декабря, в 19.00. В кассах театра продажи не проводились. Минимальная стоимость билета в «полной категории» составляет 5000 рублей.

В первые же минуты старта продаж сайт Большого театра упал. При попытке перейти на него появлялась ошибка 502, которая возникает при неправильной работе прокси-сервера, DNS-сервера. Затем при попытке зайти на сайт всплывало сообщение: «Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже».

Вместе с продажей билетов на сайте начался аукцион, часть собранных средств от которого будет направлена на поддержку артистов. По данным РИА «Новости», через 15 минут после начала торгов участники сделали минимальные ставки на некоторые билеты в партер. При начальной цене в 50 тыс. рублей они предложили 55 тыс.

В октябре Большой театр объявил, что будет продавать только именные билеты по документам, удостоверяющим личность. Каждый год перед Новым годом у театра собирались сотни людей, чтобы купить билет на «Щелкунчика». По данным СМИ, обычно уже с конца октября в интернете можно было приобрести место в очереди в кассу по цене от 15 тыс. рублей.

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