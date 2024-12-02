Тим Бертон выразил уверенность, что снова поработает с Джонни Деппом

При этом режиссер отметил, что не хочет снимать продолжения к таким проектам, как «Эдвард руки-ножницы», так как они не предполагали сиквелов. «Я не хочу снимать продолжение „Кошмара перед Рождеством“ по той же причине. Некоторые вещи лучше оставить как есть, и это одна из них», — отметил Бертон.