Тим Бертон выразил уверенность, что снова поработает с Джонни Деппом

Тим Бертон рассказал об уверенности в том, что ему удастся вновь поработать со своим любимым актером Джонни Деппом.
При этом режиссер отметил, что не хочет снимать продолжения к таким проектам, как «Эдвард руки-ножницы», так как они не предполагали сиквелов. «Я не хочу снимать продолжение „Кошмара перед Рождеством“ по той же причине. Некоторые вещи лучше оставить как есть, и это одна из них», — отметил Бертон.
По его словам, он выбирает актеров на основе проекта, а не просто потому, что хочет позвать кого‑то. «Я уверен, что снова поработаю с Джонни. Я никогда не думаю: „О, я собираюсь пригласить того-то и того-то актера“.
Обычно это должно основываться на проекте, над которым я работаю. В этом и заключается суть фильма. Это сотрудничество и обмен идеями с людьми, которые тебя окружают», — добавил режиссер.
Сейчас Джонни Депп работает над возобновлением своей карьеры после затяжной и спорной судебной тяжбы с актрисой и бывшей женой Эмбер Херд, в ходе которой присяжные единогласно признали, что он был опорочен.
Совсем недавно его вторая режиссерская работа «Моди» с Аль Пачино в главной роли возглавила испанский Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, а затем была показана на Римском кинофестивале, где Депп получил награду за жизненные достижения.