В сеть выложили новую заставку из следующих частей Assassin’s Creed

Исполнительный продюсер франшизы Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте показал новую заставку из следующих частей игры во время выступления на BAFTA. На это пользователи соцсетей обратили внимание через пару дней, пишет DTF.
В 20-секундном ролике показаны главные герои основных частей, выполняющие знаменитый прыжок веры. По словам Коте, авторы заставки хотели сказать, что прошлое, настоящее и будущее Assassin’s Creed связаны.
Эту заставку игроки будут видеть в следующих частях Assassin’s Creed, начиная с Shadows. Ее релиз запланирован на 14 февраля 2025 года на ПК и консолях.
В 2020 году «Афиша Daily» делала обзор на новую часть Assassin’s Creed с подзаголовком Valhalla. Действие в нем перенесли в средневековую Англию, а главными героями стали викинги.