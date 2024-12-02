В Москве прошедшая осень стала самой теплой за всю историю наблюдений

В Москве осень 2024 года стала самой теплой за все время наблюдений за погодой с 1879 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Средняя температура осеннего сезона составила +8,8 градуса Цельсия. В сентябре средняя температура составляла рекордные +17,1 (на 5,2 градуса выше нормы), в октябре — +7,7 (на 1,9 теплее положенного), а в ноябре — +1,7 (на 2,2 теплее).
«В среднем осень в столице оказалась теплее средних многолетних значений на 3,1 градуса», — отметил Леус. По его словам, до этого первое место в списке самых теплых осенних сезонов было у осени 1938 и 1974 годов.
В ту пору средняя температура составляла +7,9 градусов Цельсия. Для сравнения, осень 2023-го закончилась с результатом в +7,1.