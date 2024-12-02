Оксфордский словарь назвал brain rot словом года

Оксфордский словарь назвал выражение brain rot («гниение мозга») словом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба издательства университета Oxford University Press.
В голосовании участвовали более 37 тыс. человек. Термин brain rot приобрел новую популярность в 2024 году, когда его стали применять по отношению к чрезмерному потреблению низкокачественного контента и бездумному скроллингу соцсетей.
В этом году частота использования выражения выросла на 230%. При этом термин впервые появился в книге Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» в 1854 году.
«Brain rot затрагивает одну из предполагаемых опасностей виртуальной жизни и того, как мы используем свое свободное время. Кажется, что это достойная следующая глава в культурном разговоре о человечестве и технологиях. Неудивительно, что так много избирателей приняли этот термин», — отметил президент Оксфордского университета языков Каспер Гратвол.
В 2023 году Оксфордский словарь признал «ризз» (rizz) словом 2023 года. «Ризз» — это способность располагать к себе человека с помощью стиля, обаяния или привлекательности; термин происходит от части слова «харизма». Слово rizz также может использовать как глагол, например rizz up («соблазнять»).