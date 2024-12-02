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Джо Байден нарушил обещание и неожиданно помиловал своего сына Хантера

Сегодня в 09:08
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Джо Байден «полностью и безоговорочно» помиловал своего сына Хантера Байдена, который ранее был осужден за незаконное хранение оружия и признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов.

Это решение стало неожиданностью, так как Байден неоднократно заявлял, что не воспользуется своими президентскими полномочиями, чтобы помиловать сына или смягчить его приговор.

«Была предпринята попытка сломить Хантера, который уже пять с половиной лет не употребляет алкоголь, даже несмотря на неослабевающие нападки и избирательное преследование. Пытаясь сломить Хантера, они пытались сломить меня — и нет никаких оснований полагать, что на этом все закончится. Хватит», — говорится в заявлении Байдена.

12 декабря Хантеру должны были вынести приговор по федеральному делу о хранении оружия, а через четыре дня после этого — по налоговому делу. В июне сын президента США был признан виновным в штате Делавэр по трём пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений, связанных с покупкой им пистолета в 2018 году. В заявлении о покупке он указал ложную информацию о том, что не употребляет запрещённые вещества.

В сентябре он признал себя виновным по девяти федеральным обвинениям в уклонении от уплаты налогов в Лос-Анджелесе. По обвинению в уклонении от уплаты налогов срок заключения Хантера мог составить до 17 лет, а по обвинению в хранении оружия — до 25 лет.

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