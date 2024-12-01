Умер Маршалл Брикман, соавтор сценария «Энни Холл»

Маршалл Брикман, соавтор сценария «Энни Холл», скончался на Манхэттене в возрасте 85 лет. Дочь Брикмана подтвердила его смерть газете New York Times.

За совместную с Вуди Алленом работу над ромкомом 1977 года Брикман получил «Оскара». Сценарист также сотрудничал с режиссером над фильмами «Спящий», «Манхэттен» и «Загадочное убийство в Манхэттене».

Брикман был соавтором бродвейских мюзиклов «Парни из Джерси» и «Семейка Аддамс» и начинал писать для «Скрытой камеры» и «Сегодняшнего шоу». Он также работал над пилотом «Маппет-шоу: Секс и насилие», который впоследствии стал «Маппет-шоу».

Брикман родился в Рио-де-Жанейро, но вырос в Бруклине и играл в фолк-группах, прежде чем начать карьеру телеведущего. Он выступил основателем группы New Journeyman вместе с Джоном и Мишель Филлипс, которая после ухода Брикмана превратилась в Mamas & the Papas.

Он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильмы «Саймон», «Тоска по любви» и «Манхэттенский проект», написав сценарии ко всем трем фильмам. Среди других написанных им картин — «Для мальчиков» и «Перекресток». В 2006 году он был удостоен награды Гильдии сценаристов.