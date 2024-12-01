Алексея Пивоварова* задержали в Узбекистане

Алексея Пивоварова* и его съемочную группу задержали в Узбекистане. Об этом сообщил телеграм-канал Hook.
По информации издания, основанием для задержания стало заявление, написанное на команду от «некоего жителя города». Вместе с создателем «Редакции» также задержали журналистку Hook Фериду Масхетову.
«Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра», — сказано в сообщении. Издание уточнило, что Пивоварова держат в отдельном кабинете, а следователь отказывается отвечать на вопросы о причинах задержания.
Ранее Пивоваров анонсировал выпуск из Узбекистана, выложив в своих соцсетях фото на фоне хлопковых полей.
* Алексей Пивоваров внесен Минюстом в реестр иноагентов.