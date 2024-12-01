В 2025 году в России может существенно подорожать кофе

В следующем году кофе в России может подорожать на 25% из‑за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.
«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20–25 процентов», — рассказал он.
По его словам, арабика составляет 70% всего производства кофе в мире, а робуста — 30%. Треть общего объема арабики изготавливает Бразилия, которая в последнее время столкнулась с засухой. Во Вьетнаме — крупнейшем в мире производителе робусты — также прогнозируют сокращение урожая кофе из‑за тайфунов и редких дождей.
Тренин отметил, что робуста практически сравнялась по ценам с арабикой, хотя раньше первую из них часто использовали, чтобы удешевить кофейные смеси.
С апреля уровень осадков в основных регионах выращивания кофе в Бразилии остается значительно ниже среднего — это негативно влияет на прогнозы производства. Из‑за этого смещается баланс спроса и предложения, а цены на кофе продолжают расти.
Дополнительным негативным фактором эксперт назвал снижение курса рубля к доллару. По мнению Тренина, это также приведет к тому, что российские покупатели будут сталкиваться со значительным увеличением цен на кофе.