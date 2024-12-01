В 2025 году в России может существенно подорожать кофе

В следующем году кофе в России может подорожать на 25% из‑за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20–25 процентов», — рассказал он.