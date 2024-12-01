99% жен в России готовят и моют посуду в семьях, в 60% семей этим занимаются только женщины

99% жен в России занимаются приготовлением пищи и мытьем посуды, почти 90% — стиркой. Об этом говорят результаты исследования ученых из Института социологии РАН и НИУ ВШЭ, на которые обратил внимание проект «Если быть точным».
Ученые проанализировали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения с 1994 по 2021 год на основе выборки в 3335 домохозяйств. Результаты показали внушительные гендерные разрывы в домашних делах семей.
Например, согласно ответам респондентов, готовкой и мытьем посуды в 2021 году занимались 98,8% жен и лишь 38,2% мужей. Наибольший разрыв был заметен в вопросе стирки, глажения белья, одежды — эту задачу на себя брали 88,3% женщин против 8,3% мужчин. Уборку квартир выполняли 94,5% женщин против 24,3% супругов. За продуктами также в основном ходили женщины — 79,7% против 47,3%.
Домашняя активность мужчин была выше женской в вопросах ремонта, починки мебели и бытовых приборов. Однако социологи не привели разбивку по этому показателю, заметив, что вопрос появлялся в опросниках лишь однажды в 1994 году.
Исследователи отметили, что в распределении домашних обязанностей картина не сильно изменилась в сравнении с 1990-ми годами. Однако затраты на работу по дому снизились в два раза у обоих полов. Авторы исследования считают, что причинами этого стали рост доходов и развитие сферы услуг.
В то же время гендерный разрыв в работе по дому сохраняется: женщины тратят в три раза больше времени, чем мужчины.
За 30 лет доля занятых мужчин в семьях сократилась с 49,3 до 46,5%, а среди женщин увеличилась с 39 до 41,5%. Почти равный уровень занятости мужей и жен лишь подсвечивает огромный разрыв во времени, которое мужчины и женщины тратят на домашние дела.