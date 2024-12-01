99% жен в России готовят и моют посуду в семьях, в 60% семей этим занимаются только женщины

99% жен в России занимаются приготовлением пищи и мытьем посуды, почти 90% — стиркой. Об этом говорят результаты исследования ученых из Института социологии РАН и НИУ ВШЭ, на которые обратил внимание проект «Если быть точным».

Ученые проанализировали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения с 1994 по 2021 год на основе выборки в 3335 домохозяйств. Результаты показали внушительные гендерные разрывы в домашних делах семей.

Например, согласно ответам респондентов, готовкой и мытьем посуды в 2021 году занимались 98,8% жен и лишь 38,2% мужей. Наибольший разрыв был заметен в вопросе стирки, глажения белья, одежды — эту задачу на себя брали 88,3% женщин против 8,3% мужчин. Уборку квартир выполняли 94,5% женщин против 24,3% супругов. За продуктами также в основном ходили женщины — 79,7% против 47,3%.