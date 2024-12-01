Джуди Денч рассказала, что ее попугай называет ее шлюхой

Лауреатка «Оскара», которой на следующей неделе исполнится 90 лет, сказала, что каждый должен иметь такую птицу, как ее спасенный африканский серый попугайчик Свити, несмотря на их непристойный язык.

«Мы только что долго беседовали. Не стоит спрашивать, что она говорила. Она говорит: „Ты шлюха“, „Ты потаскуха“. Она однажды сказала „Борис Джонсон“, но это не от меня. Она слушает радио. Боже мой, она забавная. Она очень, очень смешная. Каждый должен завести попугая или птицу мину. Их голоса совершенно невероятны», — призналась актриса.