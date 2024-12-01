Джуди Денч рассказала, что ее попугай называет ее шлюхой

В интервью Sunday Times британская актриса Джуди Денч рассказала, что ее домашний попугай называет ее шлюхой.
Лауреатка «Оскара», которой на следующей неделе исполнится 90 лет, сказала, что каждый должен иметь такую птицу, как ее спасенный африканский серый попугайчик Свити, несмотря на их непристойный язык.
«Мы только что долго беседовали. Не стоит спрашивать, что она говорила. Она говорит: „Ты шлюха“, „Ты потаскуха“. Она однажды сказала „Борис Джонсон“, но это не от меня. Она слушает радио. Боже мой, она забавная. Она очень, очень смешная. Каждый должен завести попугая или птицу мину. Их голоса совершенно невероятны», — призналась актриса.
Ранее Денч рассказывала, как ее попугай, который пытался и не смог выучить Шекспира, однажды оскорбил ее домработницу: «Попугай был подарен мне и долгое время не разговаривал. Потом она вдруг сказала Барбаре, которая приходит ко мне три раза в неделю: „Ты — потаскуха“».
Девушка ее внука тоже стала жертвой нецензурной птицы, когда сказала, что носит термобелье, на что Милашка заметила: «Шлюха». «Честное слово, это правда. Я не знаю, где она научилась такому таймингу», — добавила Денч.
Актриса «Координат „Скайфол“» рассказала, что ей подарили «очаровательного» попугая на Рождество во время пандемии ковид-19. Она призналась, что «ни за что бы не рассталась» с птицей.
Денч сообщила, что не собирается зацикливаться на своем приближающемся дне рождения 9 декабря. «Просто вы немного нервничаете, когда все говорят о 90. Я не хочу много думать о 90, я собираюсь думать о том, что мне исполнилось 29», — сказала она.