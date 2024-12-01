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Почти половина россиян боится нелепых конкурсов на корпоративах, еще четверть — признаний в любви

Сегодня в 15:21
Фото: Smartworks Coworking/Unsplash

Почти четверть россиян боится неожиданных признаний в любви от коллег на корпоративах. Об этом говорят результаты опроса Mainsgroup, которые публикуют «Известия».

В исследовании ситуации на собраниях фирм страхового брокера приняли участие более 1,2 тыс. респондентов со всей страны.

«В топ-5 неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на корпоративах и пугают респондентов, вошли: нелепые конкурсы — 40,5%, пьяные коллеги — 36,4%, длинные и скучные официальные речи — 33,7%, танцы на столах — 27,1%, неожиданные признания в любви от коллег — 24,6%», — подсчитали аналитики.

Меньше голосов получили порча одежды или другого имущества, этого боятся 23,4% респондентов, невкусные или некачественные еда и напитки (12,3%), стыдные ситуации, возникшие под действием алкоголя (8,1%), одинаковая с коллегами одежда (6,5%), причинение вреда здоровью, в т. ч. в драках (6,5%), и потеря вещей или документов (5%).

Также в результате опроса оказалось, что мужчины посещают корпоративные праздники чаще женщин — 64% против 36%. Чаще всего на такие мероприятия приходят представители наиболее активной страты — 26–50-летние люди (81,4%). Большинство из них уже успели обзавестись семьей, продвинуться по карьерной лестнице и сделать накопления, отмечают эксперты.

Из других опросов выяснилось, что 22% российских зумеров не занимаются сексом, 40% не обсуждают сексуальные проблемы с партнером, а каждый четвертый (25%) игнорирует существующие трудности.

Также оказалось, что в России 75% девушек считают идеальным местом для первого свидания ресторан или кафе. Мужчины же чаще всего (60%) предпочитают прогулку в парке или по городу.

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