В Китае задержали мужчину, от скуки подделавшего ордер на свой арест

Жителя северного Китая заключили под стражу за то, что он от скуки сфабриковал в интернете ордер на свой арест. Об этом рассказал South China Morning Post.
11 ноября мужчина по фамилии Ван разместил в социальных сетях сообщение под названием «Ордер на арест», сопроводив его своей фотографией. В публикации он назвал себя Ван Ибо, именем известного актера и танцора материкового Китая.
«Я уроженец уезда Циньюань города Чанчжи провинции Шаньси. Я вымогал 30 млн юаней (4 млн долларов) у одной компании 10 ноября 2024 года. У меня есть пистолет-пулемет и 500 патронов. Если вы найдете меня, то получите вознаграждение в размере 30 тыс. юаней (4 тыс. долларов)», — говорилось в объявлении.
12 ноября полиция этого уезда обратила внимание на необычную запись Ванга, чей сетевой псевдоним — haoyunsuishiyou, что означает «удачи в любое время».