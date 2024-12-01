Китаец обокрал фабрику и отправил стримерше 500 тыс. долларов, чтобы она называла его братиком

Китаец ограбил семейную фирму ради донатов стримерше. Он потратил больше 500 тыс. долларов, чтобы она называла его братиком. Об инциденте пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Хонг так увлекся интернет-персоной и стал отправлять ей деньги в обмен на ласковое прозвище. В какой‑то момент он начал тратить не только свои средства, но и сбережения семьи. Одержимость заставила его отказаться от привычной пищи, и он начал обедать дешевыми паровыми булочками.