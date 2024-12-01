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Китаец обокрал фабрику и отправил стримерше 500 тыс. долларов, чтобы она называла его братиком

Сегодня в 14:21
Фото: Unsplash

Китаец ограбил семейную фирму ради донатов стримерше. Он потратил больше 500 тыс. долларов, чтобы она называла его братиком. Об инциденте пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Хонг так увлекся интернет-персоной и стал отправлять ей деньги в обмен на ласковое прозвище. В какой‑то момент он начал тратить не только свои средства, но и сбережения семьи. Одержимость заставила его отказаться от привычной пищи, и он начал обедать дешевыми паровыми булочками.

Его близкие заметили пропажу денег со счета и закрыли доступ к банковской карте, поэтому мужчина решил нарушить закон. Он работал на семейной фабрике и занимался доставкой рабочих материалов. В какой‑то момент преступник прибег к воровству: он увозил из компании медь и продавал ее станции по переработке отходов, вырученные средства шли на донаты.

Руководители фирмы заметили внушительную пропажу и обратились в полицию. В разговоре с правоохранителями Хонг признался более чем в 40 случаях кражи. Общий ущерб составил 2,3 млн юаней (около 316 тыс. долларов).

Всего фанат потратил 4 млн юаней (около 550 тыс. долларов). Свои действия он объяснил тем, что хотел услышать от стримерши прозвище «братик» и даже не собирался с ней встречаться.

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