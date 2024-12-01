В сети появился трейлер LEGO-версии игры о Джеймсе Бонде, которую отменили

На ютуб загрузили трейлер LEGO-версии игры о Джеймсе Бонде, которую отказались выпускать несколько лет назад. В видео показаны фрагменты, которые повторяют эпизоды из фильмов с Дэниелом Крейгом.
Черновая версия трейлера сначала появилась на реддите, а затем законченная — уже на ютубе. Видео длится всего 50 секунд.
Как пишет Insider Gaming, разработкой игры занималась студия TT Games. Модераторы сообщества LegoGaming рассказали, что над ее созданием работали в 2016 году, одновременно с LEGO Dimensions. Однако было решено отказаться от нее, поскольку франшиза о Джеймсе Бонде не подходит бренду из‑за «насилия и сексуального подтекста».
За эти годы LEGO успела адаптировать многие франшизы — от «Звездных войн» до «Индианы Джонса», но «Джеймс Бонд» остался питчем, который не одобрила компания.
В ноябре LEGO и Universal договорились выпустить три совместных фильма. Хотя о самих лентах мало что известно, их срежиссируют Джейк Кэздан (франшиза «Джуманджи», «Очень плохая училка»), Патти Дженкинс («Чудо-женщина») и Джо Корниш («Рожденный стать королем»).