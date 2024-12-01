В Бельгии впервые в мире приняли закон, гарантирующий секс-работникам декретный отпуск и пенсию

Бельгия первой в мире признала права секс-работников, предоставив им те же льготы, что и другим трудящимся, включая декретный отпуск, пенсию, медицинскую страховку и больничный, сообщил Би-би-си.
Знаковое законодательство, принятое после декриминализации секс-бизнеса в 2022 году, гарантирует секс-работникам такую же защиту, как и представителям других профессий.
«Это возможность для нас существовать как люди», — говорит Софи, мать пятерых детей, которая продолжала работать на поздних сроках беременности из‑за финансового давления.
Правозащитники назвали закон новаторским. «Это радикально. Это лучший шаг, который мы видели в мире для защиты секс-работников», — сказала Эрин Килбрайд из организации Human Rights Watch.
Виктория, президент Бельгийского союза секс-работников (UTSOPI), объяснила значение законопроекта. «Когда ваша работа нелегальна, нет никаких протоколов, которые могли бы вас защитить», — сказала она. До принятия законопроекта Виктория сталкивалась с небезопасными условиями и даже была изнасилована клиентом. Ее жалобу в полицию отклонили, а офицер заявил, что «секс-работники не могут быть изнасилованы».
Критики, однако, предупреждают о непредвиденных последствиях. Джулия Крумьер из неправительственной организации Isala утверждает, что секс-бизнес по своей сути эксплуатирует женщин. «Это не самая древняя профессия, а самая древняя эксплуатация», — говорит она, подчеркивая опасения по поводу нормализации индустрии, которую она считает в корне вредной.
Закон также регулирует деятельность работодателей, запрещая работу лиц с криминальным прошлым и требуя соблюдения мер безопасности, таких как тревожные кнопки на рабочих местах. Крис Рикманс, управляющая легальным массажным салоном, поддерживает эти меры, говоря: «Я надеюсь, что недобросовестные работодатели будут закрыты».
Для таких работников секс-индустрии, как Мел, этот закон — новая надежда. «Теперь я могу без страха отказываться от клиентов или небезопасных практик. Выведение этой работы из тени может только помочь женщинам», — говорит она.