В Бельгии впервые в мире приняли закон, гарантирующий секс-работникам декретный отпуск и пенсию

Бельгия первой в мире признала права секс-работников, предоставив им те же льготы, что и другим трудящимся, включая декретный отпуск, пенсию, медицинскую страховку и больничный, сообщил Би-би-си.

Знаковое законодательство, принятое после декриминализации секс-бизнеса в 2022 году, гарантирует секс-работникам такую же защиту, как и представителям других профессий.

«Это возможность для нас существовать как люди», — говорит Софи, мать пятерых детей, которая продолжала работать на поздних сроках беременности из‑за финансового давления.

Правозащитники назвали закон новаторским. «Это радикально. Это лучший шаг, который мы видели в мире для защиты секс-работников», — сказала Эрин Килбрайд из организации Human Rights Watch.

Виктория, президент Бельгийского союза секс-работников (UTSOPI), объяснила значение законопроекта. «Когда ваша работа нелегальна, нет никаких протоколов, которые могли бы вас защитить», — сказала она. До принятия законопроекта Виктория сталкивалась с небезопасными условиями и даже была изнасилована клиентом. Ее жалобу в полицию отклонили, а офицер заявил, что «секс-работники не могут быть изнасилованы».