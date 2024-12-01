Умер Адам Сомнер, продюсер фильмов Спилберга и Скорсезе

Адам Сомнер, уважаемый помощник режиссера и продюсер фильмов Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе, Пола Томаса Андерсона, Алехандро Иньярриту и Ридли Скотта, скончался от рака щитовидной железы в возрасте 57 лет. Об этом сообщил Variety.
В частности, Сомнер поработал над предстоящей картиной Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Продюсер также входил в команду «Лакричной пиццы», номинированной на «Оскар» как лучший фильм. До этого они с Андерсоном вместе работали над фильмами «Призрачная нить», «Врожденный порок», «Мастер» и «Нефть».
Сомнер родился в Великобритании и начал работать ассистентом в кино с ленты «Кто подставил кролика Роджера?», а затем перешел в помощники режиссера. Он стал третьим помощником режиссера в фильме Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и продолжал работать с постановщиком над многими картинами, включая «Вестсайдскую историю», «Первому игроку приготовиться», «Линкольн», «Мюнхен» и «Войну миров».
Со Скорсезе Сомнер сотрудничал при работе над «Убийцами цветочной луны» и «Волком с Волл-стрит», с Иньярриту — над «Выжившим» и «Бердмэном», а с Ридли Скоттом — над «Падением черного ястреба», «Царством небесным», «Солдатом Джейн» и «Гладиатором».