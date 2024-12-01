Звезда «Fallout» Элла Пернелл решила пройти New Vegas. Фанаты бросили ее на съедение когтям смерти

В пятницу в своем аккаунте в Blue Sky актриса поделилась, что собирается начать играть в Fallout: New Vegas. Она пояснила, что для съемок в продолжении адаптации хочет получше ознакомиться с оригинальным материалом, но времени пройти все восемь игр серии у нее нет. Видимо, поэтому артистка обратилась к одной из наиболее любимых фанатами частей.