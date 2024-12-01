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Звезда «Fallout» Элла Пернелл решила пройти New Vegas. Фанаты бросили ее на съедение когтям смерти

Сегодня в 13:23
Фото: кадр из сериала «Fallout»/Prime Video

Звезда сериала «Fallout» Элла Пернелл решила подготовиться к роли во втором сезоне и пройти New Vegas. Поклонники отправили ее в худшую локацию в игре.

В пятницу в своем аккаунте в Blue Sky актриса поделилась, что собирается начать играть в Fallout: New Vegas. Она пояснила, что для съемок в продолжении адаптации хочет получше ознакомиться с оригинальным материалом, но времени пройти все восемь игр серии у нее нет. Видимо, поэтому артистка обратилась к одной из наиболее любимых фанатами частей.

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Фолловеры завалили артистку советами по прохождению. Например, прокачать определенный навык на максимум, пообщаться с уникальным компаньоном или получить определенный перк.

Однако одна из просьб повторялась чаще других. В ответах Пернелл активно предлагали зайти в локацию под названием «Карьер» и обещали превосходный стартовый лут.

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Исполнительница роли внимательно изучила реплаи и вынесла для себя главное — ей просто необходимо посетить «Карьер» и забрать лучшее оружие в игре.

В локации «Карьер» действительно можно найти очень неплохие игровые предметы. Согласно фанатской энциклопедии, там лежит ручная катапульта «Толстяк», стреляющая тактическими ядерными бомбами, и два заряда к ней, а также легкий пулемет с патронами и суперстимулятор, восстанавливающий максимальное количество здоровья.

Однако чтобы добраться до этого добра, сначала нужно перебить целую стаю когтей смерти — самых опасных противников в мире Fallout. Более того, их популяцию возглавляют альфа-самец и матка, среди сородичей их отличают наибольшее число очков здоровья и наносимого урона.

1 декабря Пернелл запостила мемную гифку с персонажем Джанкарло Эспозито из Far Cry 6 и оставила ее без комментариев. Фанаты тут же предположили, что актриса добралась до «Карьера» и была неприятно удивлена увиденным.

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