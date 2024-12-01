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Власти Китая потратили пожертвования пандам на строительство дорог и домов

Сегодня в 11:07
Фото: Stone Wang / Unsplash

Зоопарки США годами собирали миллионы долларов и отправляли их в Китай за право держать у себя и выставлять панд. Деньги должны были идти на защиту животных в дикой среде, однако вместо этого китайское правительство тратило их на строительство домов, дорог, содержание музеев и приобретение компьютеров. К такому выводу пришли журналисты The New York Times, проанализировавшие тысячи страниц документов.

Согласно американским законам, средства, которые зоопарки жертвуют за право показывать посетителям экзотических животных, должны отправляться на поддержание их популяции. Приобретение двух панд из Китая стоит организациям около 1 млн долларов в год, что значительно превышает цены на животных других видов. За последние 20 лет зоосады отправили более 86 млн в две государственные организации за океаном.

Сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США в течение всего этого пытались добиться от китайских коллег следования этим правилам и отчетов о потраченных средствах. Отсутствие ответов даже привело к трем заморозкам платежей.

Однако коллеги из Азии отказывались называть источники своих трат. По словам одного из бывших руководителей американской службы, во время визитов в Китай он часто слышал, что его соотечественникам не нужно этого знать, а правительству его страны стоит прекратить интересоваться этим вопросом.

Тем не менее, службе охраны диких животных приходилось зачастую верить партнерам на слово, а деньги продолжали идти в Китай. Главной причиной этого было беспокойство зоопарков за панд: Китай мог потребовать вернуть медведей домой в случае прекращения переводов, а медведи помогают нарастить число посетителей и чаще создают инфоповоды для местных изданий.

Полученные журналистами документы говорят о том, что Китай выделил средства на строительство многоквартирных домов вдали от природных заповедников. Также Пекин также купил компьютеры и спутниковое телевидение для муниципалитетов и построил на эти деньги не менее трех музеев. Кроме того, американские деньги пошли на превращение селекционного центра панд в большой парк, вмещающий столько же посетителей, сколько Диснейленд. И это лишь верхушка айсберга — исследователям удалось отследить лишь подтвержденные документами платежи.

Сопротивление Пекина в вопросе раскрытия трат заставило некоторые зоопарки даже отказаться от требований. Например, в в последних контрактах Национального зоопарка в Вашингтоне и зоопарка Сан-Диего больше ничего не говорится о проверке расходования средств. С той же проблемой столкнулись и европейские зоопарки.

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