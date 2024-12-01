Бобры оставили без света четыре населенных пункта в Ленобласти

В Ленинградской области бобры обвалили деревья и повредили линии электропередачи. Об этом сообщили в «Россети Ленэнерго».
В результате обрыва проводов без света остались жители поселка Черенцово, а также деревень Октябренок, Халезево и Туравкино.
«Выехав на устранение неполадок, энергетики столкнулись с препятствием — свежей плотиной, строительство которой привело к серьезному затоплению участка леса, мешало проезду и проведению работ», — отметили в энергетической компании.
Аварийной службе пришлось вызвать на место экскаватор для разбора завала. В компании отметили, что животные при устранении плотины не пострадали.
Сотрудникам службы также удалось успешно восстановить нарушенное электроснабжение местных жителей, которых на время работ запитали по резервной схеме.
Похожая ситуация произошла в Новосибирской области год назад. Тогда бобры построили на реке несколько плотин и поменяли ее русло. Из‑за этого вода затопила дорогу и подмыла опору ЛЭП, падение которой обесточило два села. Во время устранения последствий также утонул экскаватор.
Грызуны беспокоят не только россиян. В сентябре этого года премьер-министр Польши Дональд Туск призывал ведомства страны активно бороться с бобрами после крупного наводнения. Животные разрушали насыпи, что приводило к затоплению населенных пунктов.