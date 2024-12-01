Россиянка без билета спряталась в туалете самолета и улетела из Нью-Йорка в Париж

Россиянка смогла улететь из Нью-Йорка в Париж без билета, спрятавшись в туалете. Сейчас ее пытаются выслать обратно в США. Об инциденте пишет телеканал CNN.

26 ноября 55-летней пассажирке удалось обойти все рамки безопасности в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и пробраться на рейс во Францию. Большую часть полета она провела, бегая из одного туалета в другой, пока не привлекла внимание бортпроводников. Те сообщили о женщине пилотам, на посадке ее встретила парижская полиция.