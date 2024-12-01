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Россиянка без билета спряталась в туалете самолета и улетела из Нью-Йорка в Париж

Сегодня в 09:57
Фото: Arno Senoner/Unsplash

Россиянка смогла улететь из Нью-Йорка в Париж без билета, спрятавшись в туалете. Сейчас ее пытаются выслать обратно в США. Об инциденте пишет телеканал CNN.

26 ноября 55-летней пассажирке удалось обойти все рамки безопасности в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и пробраться на рейс во Францию. Большую часть полета она провела, бегая из одного туалета в другой, пока не привлекла внимание бортпроводников. Те сообщили о женщине пилотам, на посадке ее встретила парижская полиция.

На видео попал момент, когда капитан самолета объявил пассажирам о необычной ситуации и предупредил о появлении правоохранителей на борту.

Вероятно, пробраться мимо всех проверяющих ей помог высокий пассажиропоток в преддверии американского Дня благодарения. По данным администрации транспортной безопасности США, в этот день на различные рейсы по всей стране следовали более 2,7 млн человек. Ведомство, а также ФБР, пограничная служба и авиакомпания Delta проводят собственные проверки в поисках ответов.

Россиянка в данный момент находится в зоне ожидания аэропорта имени Шарля де Голля и готовится к возвращению в США. Уточняется, что, несмотря на гражданство России, у нее есть грин-карта, но нет визы для въезда в Европу.

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