В Париже устроят масштабное испытание из «Игры в кальмара»

1 декабря на Елисейских полях в Париже проведут испытания по мотивам «Игры в кальмара», в котором примут участие 456 человек. На них также появятся местные селебрити — ютуберы Maghla и Inoxtag, а также блогер Юст Риад.

Конкурсантам предстоит испытание «Красный свет, зеленый свет» из первой серии «Игры в кальмара». По сюжету это самое первое испытание, с которым сталкиваются 456 участников игры. Согласно правилам, игрокам нужно как можно быстрее добежать до финиша, но перед ними установлена кукла-убийца, которая резко поворачивает голову, фиксирует движения и убивает тех, кто не смог стоять неподвижно.