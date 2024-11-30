В Париже устроят масштабное испытание из «Игры в кальмара»

1 декабря на Елисейских полях в Париже проведут испытания по мотивам «Игры в кальмара», в котором примут участие 456 человек. На них также появятся местные селебрити — ютуберы Maghla и Inoxtag, а также блогер Юст Риад.
Конкурсантам предстоит испытание «Красный свет, зеленый свет» из первой серии «Игры в кальмара». По сюжету это самое первое испытание, с которым сталкиваются 456 участников игры. Согласно правилам, игрокам нужно как можно быстрее добежать до финиша, но перед ними установлена кукла-убийца, которая резко поворачивает голову, фиксирует движения и убивает тех, кто не смог стоять неподвижно.
Игроки в Париже поделятся на три команды, каждую из которых возглавят приглашенные знаменитости. Участников испытания выбрали случайно в ходе розыгрыша.
Акция приурочена к выходу второго сезона «Игры в кальмара». Судя по трейлеру, в новых эпизодах сверхпопулярного шоу герой Ли Чжон Чжэ вернется на площадку смертельно опасного состязания. Он встретит новых игроков, готовых рискнуть жизнью ради приза в 45,6 млрд корейских вон, и попробует перевернуть игру.
В 2021 году Netflix провел маркетинговую кампанию «Игры в кальмара», установив гигантскую копию куклы-убийцы в торговом центре на Филиппинах. Трехметровая реплика следила за пешеходами, напевая свою жуткую песню «Тише едешь — дальше будешь». Если человек пытался перейти на красный свет, она резко поворачивала голову и мигала красными глазами, «вычисляя» преступника.