На концерт Mayot в Петербурге пришли полиция и ОМОН

Сотрудники полиции, СК и ОМОН пришли на концерт рэпера Mayot в Петербурге в самом начале шоу. К клубу Base подъехали несколько автозаков, людей перестали пускать внутрь, сообщает «Осторожно, новости».
Телеграм-канал пишет, что цель визита силовиков с собаками неизвестна. Shot пишет, что они ищут наркотики и никого не выпускают из клуба.
По данным Baza, рейд на концерт Mayot может быть связан с отравлением двух подростков. 22 ноября неизвестный якобы продали им неизвестное вещество на концерте Uglystephan в клубе Base.
Накануне в Москве силовики устроили рейды в популярных клубах Arma (ранее был известен под названием «Мутабор») и Mono. Посетителей положили лицом в пол, у них фотографировали паспорта, осматривали технику. В МВД визит объяснили борьбой с пропагандой запрещенного в РФ «движения ЛГБТ».