Умер экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар

Умер бывший барабанщик рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар. Музыканту было 45 лет. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

26 ноября Брайара нашли мертвым в его доме в Теннесси. Тело, которое успело сильно разложится, обнаружила служба контроля за животными и забрала двух его собак. Последний раз живым его видели 4 ноября. Обстоятельства и причину смерти сейчас выясняют судмедэксперты.

По данным источника TMZ, версия смерти в результате преступления не рассматривается, поскольку оружие и музыкальные инструменты, которые были в доме Брайара, остались на месте.