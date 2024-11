Умер экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар

Брайар впервые встретился с командой My Chemical Romance во время их тура в 2004 году. Барабанщик играл для на альбома «The Black Parade» 2006 года — возможно, самой известной пластинке группы — и написал песни для альбома «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys» 2010-го. Однако еще до выхода той пластинки Брайар покинул группу и в течение следующих нескольких лет работал с другими группами, прежде чем объявить о своем уходе из музыки в сферу недвижимости.