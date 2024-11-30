Умер экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар

Умер бывший барабанщик рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар. Музыканту было 45 лет. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
26 ноября Брайара нашли мертвым в его доме в Теннесси. Тело, которое успело сильно разложится, обнаружила служба контроля за животными и забрала двух его собак. Последний раз живым его видели 4 ноября. Обстоятельства и причину смерти сейчас выясняют судмедэксперты.
По данным источника TMZ, версия смерти в результате преступления не рассматривается, поскольку оружие и музыкальные инструменты, которые были в доме Брайара, остались на месте.
Брайар впервые встретился с командой My Chemical Romance во время их тура в 2004 году. Барабанщик играл для на альбома «The Black Parade» 2006 года — возможно, самой известной пластинке группы — и написал песни для альбома «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys» 2010-го. Однако еще до выхода той пластинки Брайар покинул группу и в течение следующих нескольких лет работал с другими группами, прежде чем объявить о своем уходе из музыки в сферу недвижимости.