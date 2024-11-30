Американец почти 10 лет использовал один и тот же набор чисел в лотерее и наконец выиграл

Житель штата Кентукки по фамилии Гленн выиграл в лотерее ежегодные 25 тыс. долларов, применяя свою тактику на протяжении почти десяти лет. Мужчина признался, что ему есть куда потратить эти деньги, сообщает газета Lexington Herald-Leader.

Везунчик девять лет и семь месяцев использовал одну и ту же комбинацию чисел в местной лотерее Lucky For Life. В этот раз номера 7, 10, 17, 24 и 26 полностью совпали с призовым набором чисел. Он мог бы выиграть и главный приз, если бы правильно выбрал номер «счастливого шарика»: призовом было число 13, а не выбранное им 12.

По словам мужчины, он закупал билеты с марта 2015 года, когда лотерея запустилась. Он не стал раскрывать, какие числа использовал, но они связаны с годовщинами и номерами на футболках его любимых игроков Главной лиги бейсбола.

С этого момента Гленн будет ежегодно получать по 25 тыс. долларов на протяжении как минимум 20 лет. Выигранные деньги он собирается потратить на погашение долгов и ремонт в доме. «Это было благословение. Последние шесть месяцев я испытывал стресс. Сто тысяч долларов помогут мне встать на ноги. Это хорошая перезагрузка», — сказал мужчина.