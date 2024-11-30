Американец почти 10 лет использовал один и тот же набор чисел в лотерее и наконец выиграл

Обновлено сегодня в 11:04
Силовики устроили рейд в Arma, «Simach в Недальнем» и Mono
Сегодня / 17:58
Умер экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар
Сегодня / 16:24
В Японии сняли с продажи меч Гриффиндора из «Гарри Поттера». Его посчитали опасным оружием
Сегодня / 15:50
«Новый год не отменяется»: Дед Мороз отрицает долги перед ФНС и «потерю» резиденции в Великом Устюге
Сегодня / 14:31
Вышел трейлер «Войны миров: Сибирь» — игры о вторжении пришельцев Уэллса в Петроград 1896 года
Сегодня / 13:41
Жительница ЖК бизнес-класса в Москве застеклила балкон и стала героиней соцсетей
Сегодня / 13:23
«Гнома из тиктока» Crawly выслали из Польши в Украину
Сегодня / 12:50
Военных КНДР пригласили на парад Победы
Сегодня / 12:33
Том Круз сыграет в подводном триллере «Deeper»
Сегодня / 10:12
Nkeeei, Uniqe и Артем Шиловец закончат совместную деятельность
Сегодня / 03:16
Илон Маск назвал «Гладиатора-2» воук-фильмом. Его подняли на смех
Сегодня / 02:29
В российский кинопрокат выйдет драма «Расскажи мне кино» от автора «Одного дня» Лоне Шерфиг
Сегодня / 01:49
«Она не делала ни одной»: отец Линдсей Лохан ответил на слухи о ее пластических операциях
Сегодня / 00:43
Принц Уильям рассказал, что живет «с пальцами в ушах». Его сын учится играть на ударных
Вчера / 23:48
Саша Сулим призналась, что работает с тру-краймом, чтобы побороть страх перед маньяками
Вчера / 23:15
Disney попросила Рейнолдса не вставлять одну шутку в «Дэдпула и Росомаху». Она была о Микки-Маусе
Вчера / 22:24
Российские туристы застряли на сломанном корабле у берегов Антарктиды и объявили голодовку
Вчера / 22:23
«Афиша Рестораны» вручила спецприз на премии «Шеф-повар года»
Вчера / 21:08
Вуди Аллен готовится снять новый фильм в Барселоне
Вчера / 20:58
Генпродюсер Kion Игорь Мишин сообщил об увольнении
Вчера / 20:56
На неделе моды в Лондоне запретят использовать шкуры экзотических животных
Вчера / 20:22
В Европе появились 11 детей с синдромом оборотня. Их родители пользовались лосьонами от облысения
Вчера / 19:53
В США нашли монету XVIII века. Ее отчеканили в период становления Монетного двора
Вчера / 19:50
В России масштабный сбой в работе банковских сервисов и служб доставки
Вчера / 19:41
Венские сосисочные стали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
Вчера / 19:05
112-летнего бразильца признали новым старейшим мужчиной мира
Вчера / 18:34
В Госдуме предложили запрет на распитие алкоголя в поездах и самолетах
Вчера / 18:28
Русский музей подготовил выставку, позволяющую погрузиться в картину «Последний день Помпеи»
Вчера / 18:17
Чувство ритма оказалось связано с языковыми навыками
Вчера / 17:48
Книга «Ведьмак: Перекресток воронов» Анджея Сапковского вышла в Польше
Вчера / 17:40
В аэропортах Москвы у иностранцев начнут брать биометрию
Вчера / 17:27
«Пример того, как должен выглядеть брак»: в США пенсионер умер на следующий день после похорон жены
Вчера / 16:50
Фанаты Джимми Киммела потребовали извинений после выступления на шоу металкор-группы Knocked Loose
Вчера / 16:19
В России подорожает майонез
Вчера / 15:52
Вин Дизель: «Форсаж-11» может выйти в марте 2026 года

Американец почти 10 лет использовал один и тот же набор чисел в лотерее и наконец выиграл

Сегодня в 16:55
Фото: dylan nolte/Unsplash

Житель штата Кентукки по фамилии Гленн выиграл в лотерее ежегодные 25 тыс. долларов, применяя свою тактику на протяжении почти десяти лет. Мужчина признался, что ему есть куда потратить эти деньги, сообщает газета Lexington Herald-Leader.

Везунчик девять лет и семь месяцев использовал одну и ту же комбинацию чисел в местной лотерее Lucky For Life. В этот раз номера 7, 10, 17, 24 и 26 полностью совпали с призовым набором чисел. Он мог бы выиграть и главный приз, если бы правильно выбрал номер «счастливого шарика»: призовом было число 13, а не выбранное им 12.

По словам мужчины, он закупал билеты с марта 2015 года, когда лотерея запустилась. Он не стал раскрывать, какие числа использовал, но они связаны с годовщинами и номерами на футболках его любимых игроков Главной лиги бейсбола.

С этого момента Гленн будет ежегодно получать по 25 тыс. долларов на протяжении как минимум 20 лет. Выигранные деньги он собирается потратить на погашение долгов и ремонт в доме. «Это было благословение. Последние шесть месяцев я испытывал стресс. Сто тысяч долларов помогут мне встать на ноги. Это хорошая перезагрузка», — сказал мужчина.

Газета отмечает, что шанс выиграть главный приз составляет примерно один к 30,8 млн, ежегодные 25 тыс. долларов — один к 1,81 млн. Самый маленький выигрыш в размере 4 долларов может выпасть в одном к 32 случаям.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами