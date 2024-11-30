«Новый год не отменяется»: Дед Мороз отрицает долги перед ФНС и «потерю» резиденции в Великом Устюге

В пресс-службе Деда Мороза отрицают информацию о долге перед ФНС и потере резиденции в Великом Устюге. Причиной проблем Mash называл задержание депутатки, которая управляла бизнесом.
По данным телеграм-канала, на компании «Резиденция Деда Мороза» повис долг в размере 52 тыс. рублей. Разбирательства якобы начались после задержания управляющей бизнесом депутатки Татьяны Муромцевой из Ярославля за финансовые махинации и растрату бюджета в 2022 году. На днях сотрудники налоговой закрыли юрлицо, отвечавшее за особняк в Великом Устюге, написал Mash.
Представители Деда Мороза это отрицают. «Дед Мороз никуда не делся, Новый год не отменяется. <…> Очевидно, поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО „Дед Мороз“, а ныне — владелицы ООО „Резиденция Великий Устюг“, которая не имеет никакого отношения к Всероссийскому Деду Морозу. Единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО „Дед Мороз“, учрежденное правительством Вологодской области», — пояснили «Подъему» в пресс-службе волшебника.
Mash пока не прокомментировал опровержение. Телеграм-канал пишет, что Деда Мороза зовут Андрей Балин, ему 47 лет. По его данным, мужчина владеет дареной властями квартирой и четырьмя иномарками.