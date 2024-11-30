«Новый год не отменяется»: Дед Мороз отрицает долги перед ФНС и «потерю» резиденции в Великом Устюге

В пресс-службе Деда Мороза отрицают информацию о долге перед ФНС и потере резиденции в Великом Устюге. Причиной проблем Mash называл задержание депутатки, которая управляла бизнесом.

По данным телеграм-канала, на компании «Резиденция Деда Мороза» повис долг в размере 52 тыс. рублей. Разбирательства якобы начались после задержания управляющей бизнесом депутатки Татьяны Муромцевой из Ярославля за финансовые махинации и растрату бюджета в 2022 году. На днях сотрудники налоговой закрыли юрлицо, отвечавшее за особняк в Великом Устюге, написал Mash.