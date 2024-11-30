«Новый год не отменяется»: Дед Мороз отрицает долги перед ФНС и «потерю» резиденции в Великом Устюге

Обновлено сегодня в 11:04
Силовики устроили рейд в Arma, «Simach в Недальнем» и Mono
Сегодня / 16:24
В Японии сняли с продажи меч Гриффиндора из «Гарри Поттера». Его посчитали опасным оружием
Сегодня / 14:31
Вышел трейлер «Войны миров: Сибирь» — игры о вторжении пришельцев Уэллса в Петроград 1896 года
Сегодня / 13:41
Жительница ЖК бизнес-класса в Москве застеклила балкон и стала героиней соцсетей
Сегодня / 13:23
«Гнома из тиктока» Crawly выслали из Польши в Украину
Сегодня / 12:50
Военных КНДР пригласили на парад Победы
Сегодня / 12:33
Том Круз сыграет в подводном триллере «Deeper»
Сегодня / 10:12
Nkeeei, Uniqe и Артем Шиловец закончат совместную деятельность
Сегодня / 03:16
Илон Маск назвал «Гладиатора-2» воук-фильмом. Его подняли на смех
Сегодня / 02:29
В российский кинопрокат выйдет драма «Расскажи мне кино» от автора «Одного дня» Лоне Шерфиг
Сегодня / 01:49
«Она не делала ни одной»: отец Линдсей Лохан ответил на слухи о ее пластических операциях
Сегодня / 00:43
Принц Уильям рассказал, что живет «с пальцами в ушах». Его сын учится играть на ударных
Вчера / 23:48
Саша Сулим призналась, что работает с тру-краймом, чтобы побороть страх перед маньяками
Вчера / 23:15
Disney попросила Рейнолдса не вставлять одну шутку в «Дэдпула и Росомаху». Она была о Микки-Маусе
Вчера / 22:24
Российские туристы застряли на сломанном корабле у берегов Антарктиды и объявили голодовку
Вчера / 22:23
«Афиша Рестораны» вручила спецприз на премии «Шеф-повар года»
Вчера / 21:08
Вуди Аллен готовится снять новый фильм в Барселоне
Вчера / 20:58
Генпродюсер Kion Игорь Мишин сообщил об увольнении
Вчера / 20:56
На неделе моды в Лондоне запретят использовать шкуры экзотических животных
Вчера / 20:22
В Европе появились 11 детей с синдромом оборотня. Их родители пользовались лосьонами от облысения
Вчера / 19:53
В США нашли монету XVIII века. Ее отчеканили в период становления Монетного двора
Вчера / 19:50
В России масштабный сбой в работе банковских сервисов и служб доставки
Вчера / 19:41
Венские сосисочные стали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
Вчера / 19:05
112-летнего бразильца признали новым старейшим мужчиной мира
Вчера / 18:34
В Госдуме предложили запрет на распитие алкоголя в поездах и самолетах
Вчера / 18:28
Русский музей подготовил выставку, позволяющую погрузиться в картину «Последний день Помпеи»
Вчера / 18:17
Чувство ритма оказалось связано с языковыми навыками
Вчера / 17:48
Книга «Ведьмак: Перекресток воронов» Анджея Сапковского вышла в Польше
Вчера / 17:40
В аэропортах Москвы у иностранцев начнут брать биометрию
Вчера / 17:27
«Пример того, как должен выглядеть брак»: в США пенсионер умер на следующий день после похорон жены
Вчера / 16:50
Фанаты Джимми Киммела потребовали извинений после выступления на шоу металкор-группы Knocked Loose
Вчера / 16:19
В России подорожает майонез
Вчера / 15:52
Вин Дизель: «Форсаж-11» может выйти в марте 2026 года
Вчера / 15:50
Джейсон Стэтем снялся в новогодней рекламе World of Tanks
Вчера / 15:34
На границе Южной и Северной Кореи открылся Starbucks

«Новый год не отменяется»: Дед Мороз отрицает долги перед ФНС и «потерю» резиденции в Великом Устюге

Сегодня в 15:50
Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

В пресс-службе Деда Мороза отрицают информацию о долге перед ФНС и потере резиденции в Великом Устюге. Причиной проблем Mash называл задержание депутатки, которая управляла бизнесом.

По данным телеграм-канала, на компании «Резиденция Деда Мороза» повис долг в размере 52 тыс. рублей. Разбирательства якобы начались после задержания управляющей бизнесом депутатки Татьяны Муромцевой из Ярославля за финансовые махинации и растрату бюджета в 2022 году. На днях сотрудники налоговой закрыли юрлицо, отвечавшее за особняк в Великом Устюге, написал Mash.

Представители Деда Мороза это отрицают. «Дед Мороз никуда не делся, Новый год не отменяется. <…> Очевидно, поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО „Дед Мороз“, а ныне — владелицы ООО „Резиденция Великий Устюг“, которая не имеет никакого отношения к Всероссийскому Деду Морозу. Единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО „Дед Мороз“, учрежденное правительством Вологодской области», — пояснили «Подъему» в пресс-службе волшебника.

Mash пока не прокомментировал опровержение. Телеграм-канал пишет, что Деда Мороза зовут Андрей Балин, ему 47 лет. По его данным, мужчина владеет дареной властями квартирой и четырьмя иномарками.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами