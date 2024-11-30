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В Японии сняли с продажи меч Гриффиндора из «Гарри Поттера». Его посчитали опасным оружием

Сегодня в 16:24
Фото: Warner Bros. Tokyo

В Японии Warner Bros. пришлось снять с продажи сувенирный меч Годрика Гриффиндора. Полиция посчитала аксессуар из мира «Гарри Поттера» настоящим оружием. Об этом пишет Japan Today.

Об отзыве представительство киностудии сообщило 24 ноября. Копия знакового для «Хогвартса» клинка продавалась в сувернирном магазине тематического музея, где были выставлены декорации, костюмы и реквизит из серии фильмов. Приобрести памятную вещь можно было за 30 тыс. йен (около 20 тыс. рублей).

Длина реплики меча основателя Гриффиндора составляла 86 сантиметров, он был выполнен из нержавеющей стали и не имеет острых лезвий. Тем не менее столичную полицию это не убедило, и она потребовала убрать его с полок.

По мнению ведомства, клинок все равно попадает под японский закон о контроле огнестрельного оружия и мечей. Документ устанавливает различия между видами лезвий, в частности, большими мечами и кухонными ножами. На присвоение клинку того или иного класса влияют длина, материал и острота.

Внимание контролеров привлек заостренный конец меча. По их оценке, из‑за этого обстоятельства музей может продавать сувенир только лицам с необходимой лицензией на владение мечами. При этом полицейских не смутило, что мерчендайз прикреплен к деревянной подложке, может быть выставлен только на стене и продается лишь в этом виде.

Меч Гриффиндора находился на полках магазина с марта 2023 года по апрель 2024 года, за это время весь тираж составил 351 экземпляр, теперь компания объявила отзывную кампанию. Токийский филиал Warner Bros. теперь обещает вернуть деньги покупателям в обмен на меч.

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