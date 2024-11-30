Жительница ЖК бизнес-класса в Москве застеклила балкон и стала героиней соцсетей

На этой неделе в соцсетях разошлась фотография одного из ЖК бизнес-класса в Москве, на котором заметно выделяется один балкон. Хозяйка квартиры застеклила его, нарушив цветовую палитру фасада.

Фотография жилого комплекса Ever недалеко от станции «Калужской» появилась в телеграм-канале Петра Монича. По его мнению, решение собственников утеплить балкон белым пластиком оказалось не самым удачным. В комментариях с ним согласились.

Один из комментаторов обратил внимание, что это не единственная квартира, где балконы решили застеклить. Однако другим жильцам удалось сделать это «вполне цивильно».

© @Dr_Fred/Telegram

«Подъем» узнал, что соседи уже написали коллективные жалобы в управляющую компанию на остекление.

Владелица квартиры по имени Екатерина рассказала изданию, что застеклила балкон из‑за своего трехлетнего ребенка, который с легкостью может «придвинуть стульчик, заглянуть, что там на улице, и просто улететь вниз». По ее словам, застройщик не предлагал покупателям остекление балкона за дополнительную плату, поэтому пришлось самой.

Екатерина подчеркнула, что белые пленки с рам еще не сняли, а сама конструкция «темного цвета, который соответствует цвету окон, выходящих на фасад». Контролирующие ведомства «дали добро» на остекление, а УК и застройщик никаких рекомендаций не давали, сказал она.