Жительница ЖК бизнес-класса в Москве застеклила балкон и стала героиней соцсетей

На этой неделе в соцсетях разошлась фотография одного из ЖК бизнес-класса в Москве, на котором заметно выделяется один балкон. Хозяйка квартиры застеклила его, нарушив цветовую палитру фасада.
Фотография жилого комплекса Ever недалеко от станции «Калужской» появилась в телеграм-канале Петра Монича. По его мнению, решение собственников утеплить балкон белым пластиком оказалось не самым удачным. В комментариях с ним согласились.
Один из комментаторов обратил внимание, что это не единственная квартира, где балконы решили застеклить. Однако другим жильцам удалось сделать это «вполне цивильно».
«Подъем» узнал, что соседи уже написали коллективные жалобы в управляющую компанию на остекление.
Владелица квартиры по имени Екатерина рассказала изданию, что застеклила балкон из‑за своего трехлетнего ребенка, который с легкостью может «придвинуть стульчик, заглянуть, что там на улице, и просто улететь вниз». По ее словам, застройщик не предлагал покупателям остекление балкона за дополнительную плату, поэтому пришлось самой.
Екатерина подчеркнула, что белые пленки с рам еще не сняли, а сама конструкция «темного цвета, который соответствует цвету окон, выходящих на фасад». Контролирующие ведомства «дали добро» на остекление, а УК и застройщик никаких рекомендаций не давали, сказал она.
В комментариях к оригинальному посту также отметили, что мода застройщиков на лоджии, которые смотрятся к месту на Средиземноморье, неуместна в более северных широтах. Поэтому жильцам и приходится самостоятельно утепляться.