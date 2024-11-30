Действие ролика происходит в предреволюционном Петрограде 1896 года. В центре сюжета находится студент, которого вторжение марсиан застало в столице. Вместе с напарниками он пытается выбраться из осажденного города, ищет еду и снаряжение, отбивается от мародеров, бандитов и законников, а также прячется от смертоносных машин. Целью юноши становится воссоединение с близкими и побег в далекую Сибирь, где еще есть шанс на спасение.