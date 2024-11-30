1С Game Studios выпустила премьерный трейлер видеоигры «Войны Миров: Сибирь». Вдохновленный романом Герберта Уэллса экшн пока не имеет даты релиза.
Действие ролика происходит в предреволюционном Петрограде 1896 года. В центре сюжета находится студент, которого вторжение марсиан застало в столице. Вместе с напарниками он пытается выбраться из осажденного города, ищет еду и снаряжение, отбивается от мародеров, бандитов и законников, а также прячется от смертоносных машин. Целью юноши становится воссоединение с близкими и побег в далекую Сибирь, где еще есть шанс на спасение.
Судя по первым кадрам, игроков ждет приключение от третьего лица в духе Uncharted с драками на кулаках и саблях, скрытыми проникновениями, погонями и стрельбой в антураже столицы Российской империи. При этом студия призвала покупателей не ждать от фантастического проекта исторической достоверности, реальных личностей и открытого мира.
Разработчики подчеркнули, что геймплейные и кинематографические кадры записаны в ранней версии игры, к релизу качество может измениться. Полгода назад глава 1С Game Studios Альберт Жильцов отказался называть четкие сроки выхода проекта и пообещал дать ответ на вопрос в конце 2025 года. Релиз пока стоит ждать только на ПК.