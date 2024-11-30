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«Гнома из тиктока» Crawly выслали из Польши в Украину

Сегодня в 13:23
Фото: из соцсетей Crawly

Полиция Варшавы задержала блогера Crawly. Его депортируют из Польши в Украину. Об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский.

«Сотрудники полиции совместно с сотрудниками миграционной службы задержали в Варшаве Crawly — Владислава О. Мужчина был передан сотрудникам Пограничной службы, которые на основании его регистрации в Шенгенской информационной системе предприняли действия, связанные с его выдворением из Республики Польша», — говорится в посте.

Хотя ранее сообщалось, что Владислав Олейниченко был рожден в Беларуси, выяснилось, что у него украинское гражданство.

Заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек сообщил, что блогера уже увезли в Украину: «Там его сильно ждут, он сможет проявить себя».

Как уточняет агентство RMF24, стримы «Гнома из тиктока» привлекли внимание Центра мониторинга расистского и ксенофобного поведения, и его сотрудники обратились в прокуратуру. Их возмутило, что во время одного из эфиров Владислав Олейниченко «вульгарно высказался о поляках и заявил, что предпочел бы жить в Москве». В частности, он говорил, что ему «***** [плохо]» от «европейского населения», а Запад «реально загнивает».

Кроме того, на одном из недавних роликов контентмейкер прыгал по машинам на стоянке в центре Варшавы. Также он якобы облил возмущенного прохожего огнетушителем, однако позже выяснилось, что им был актер, а машины привезли на парковку специально для съемок. После этого на Олейниченко возбудили дело о вандализме.

Crawly известен как «Гном из тиктока». В своих видео Олениченко облачается в зеленый плед, колпак и накладную бороду и бегает в таком виде по торговым центрам. Его видео стали особенно популярны в тиктоке минувшим летом. Сейчас у пранкера 5 млн подписчиков в этой соцсети и 1,9 млн в инстаграме*

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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