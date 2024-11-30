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Аниме-сериал «Киберслав» выйдет 22 декабря

Сегодня в 12:48
Фото: «Кинопоиск»

Взрослый мультсериал «Киберслав» начнется на «Кинопоиске» 22 декабря. Об этом онлайн-кинотеатр объявил в телеграм-канале.

Анимационная лента перенесет зрителей в мир Древней Руси, столкнувшейся с технологиями будущего: в этой истории богатыри носят кибернетические импланты и плазменное оружие, снаряжены в экзоскелеты и сражаются против гигантских роботов. По сюжету, герой-полукровка по имени Киберслав пытается распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.

Первый трейлер «Киберслава» появился в сети еще шесть лет назад и тогда демонстрировал концепцию вдохновленного аниме-проекта, в котором древнерусские воины противостоят армии смертоносных роботов. В арсенале его персонажей тогда были электрические луки, гранаты-матрешки и лазерные пушки в форме крестов.

По словам режиссера проекта Стаса Дмитриева в беседе с «Миром фантастики», непосредственная работа над «Киберславом» началась лишь в конце 2021 года, а команда придерживается двухмерной анимации и вручную отрисовывает большинство кадров.

«Изначально к команде „Плюс Студии“ мы пришли с идеей полного метра, а ребята предложили расширить историю, сделать сериал. В итоге мы решили начать с мультсериала — приквела к ранее написанной и предложенной нами полнометражке. Ну и за счет того, что мы раздвигаем границы вселенной историями, которые появляются в процессе создания сериала, есть потенциал на развитие и расширение самой франшизы», — делился автор проекта.

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